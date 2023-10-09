Российские войска сорвали пять атак ВСУ на одном из направлений в зоне СВО

Российские войска на Краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации сорвали и отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего противник лишился до 50 военнослужащих. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

По его словам, в районе Торского и на участке Серебрянского лесничества подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил РФ при поддержке штурмовой и армейской авиации, а также артиллерии сорвали и отразили атаки штурмовых групп двух механизированных бригад ВС Украины и 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация запрещена в России).

7 октября Министерство обороны России сообщало, что Вооруженные силы Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях в течение суток лишились более ста военнослужащих.

6 октября подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявлял, что российские военные перешли к атакующим действиям на всем участке фронта Краснолиманского направления.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.