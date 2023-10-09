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Reuters узнало, что ХАМАС несколько лет готовился к нападению на Израиль

Reuters: ХАМАС вел многолетнюю кампанию, чтобы обмануть Израиль

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Majdi Fathi/Global Look Press

Источник, близкий к ХАМАС, сообщил агентству Reuters, что террористическая организация вела многолетнюю кампанию, чтобы обмануть Израиль, заставив его думать, что группировка не желает вооруженного конфликта и ее можно успокоить экономическими стимулами для поддержания относительного спокойствия.

«ХАМАС создал у Израиля впечатление, что он не готов к бою», — сообщил источник агентству. «ХАМАС использовал беспрецедентную разведывательную тактику, чтобы ввести Израиль в заблуждение в последние месяцы, создавая у общественности впечатление, что он не желает вступать в борьбу или конфронтацию с Израилем во время подготовки к этой масштабной операции».

Источник рассказал, что в рамках своей подготовки террористическая организация построила имитацию израильской общины для обучения. «Израиль, конечно, их видел, но они были убеждены, что ХАМАС не заинтересован в конфронтации», — добавил собеседник агентства.

«ХАМАСУ удалось создать впечатление, что он не готов к военной авантюре против Израиля», — уточнил источник.

Бывший советник по национальной безопасности Израиля Яаков Амидрор сообщил агентству, что некоторые страны, союзники государства, также поверили в эту ложь, заявив Иерусалиму, что ХАМАС проявляет «большую ответственность».

«Мы по глупости начали верить, что это правда», — отметил Амидрор.

«Значит, мы допустили ошибку. Мы не собираемся повторять эту ошибку снова, и медленно, но верно уничтожим ХАМАС», — заключил представитель Израиля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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