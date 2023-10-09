Буданов раскрыл подробности ликвидации экипажа угнанного Кузьминовым вертолета

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал новые подробности, связанные с экипажем угнанного вертолета Ми-8. Об этом сообщает «Царьград».

Буданов подтвердил, что двое членов экипажа, которые были на борту вертолета вместе с Максимом Кузьминовым, до последнего момента не знали о его замыслах.

Кузьминов после приземления на подконтрольной Киеву части Харьковской области объявил, что боевую машину окружили украинские силовики и сопротивление бесполезно. Но летчики отказались сдаваться в плен.

«В результате обоих ликвидировали сотрудники военной разведки», — рассказывает Буданов.

До этого он заявлял журналистам, что двух российских военных, которых привез с собой Кузьминов, ликвидировали при попытке оказать сопротивление украинцам.

Кузьминов, которого обещали поймать военные, угнал из Курска вертолет Ми-8 и посадил его в Харьковской области 9 августа. Помимо него на борту находились еще два члена экипажа, от которых, по словам начальника Буданова, «пришлось избавиться».

Ранее сообщалось, что члены экипажа Ми-8 до угона на Украину устраивали дружеские встречи.