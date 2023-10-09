Венгрия эвакуировала из Израиля своих граждан

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил об эвакуации из Израиля 215 венгерских граждан. Об этом, ссылаясь на страницу главы МИД в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), сообщает РИА Новости.

Сийярто написал о проведенной министерством иностранных дел и министерством обороны страны совместной спасательной операции. Во время нее два самолета венгерских военно-воздушных сил вывезли из Израиля 215 человек. По словам министра, самолеты сейчас находятся в безопасном воздушном пространстве и летят в Венгрию.

Глава МИД поблагодарил власти Израиля, Кипра, Греции, Турции, Болгарии и Румынии за быстрое оформление разрешений на пролет венгерских самолетов над их территорией.

О возможной эвакуации своих граждан из Израиля также заявили власти Аргентины. МИД страны готовит списки аргентинцев, находящихся на израильской территории. В Буэнос-Айресе посоветовали гражданам Аргентины, которые самостоятельно могут приобрести билеты на самолет, как можно скорее вылететь из Израиля.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

До этого министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории страны на фоне ракетных ударов со стороны радикального палестинского движения ХАМАС.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.