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Израиль начнет наземное вторжение в густонаселенный сектор Газа в ближайшие 24-48 часов

WP: Израиль при поддержке США начнет наземную операцию в секторе Газа

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Majdi Mohammed/AP

Газета The Washington Рost пишет, что Соединенные Штаты после эскалации конфликта Израиля и Палестины перебросят ударную группу авианосцев в восточную часть Средиземного моря. Они также предоставят боеприпасы и другое оборудование, чтобы помочь Израилю в его недавно объявленной войне против ХАМАС.

По информации официальных лиц США, израильское правительство начнет наземное вторжение в густонаселенный сектор Газа в ближайшие 24-48 часов.

Уже сейчас Израиль наносит удары по сектору Газа. Правительство страны обещает возмездие за беспрецедентное нападение группировки боевиков, которое застало врасплох израильские силы безопасности.

По данным местных СМИ, число погибших в Израиле возросло до 700, тысячи получили ранения, в то время как палестинские власти заявили, что в секторе Газа по меньшей мере 413 человек были убиты и около 2300 получили ранения.

Как пишет СМИ, опасения по поводу разрастания регионального конфликта возросли после того, как ливанская группировка «Хезболла» заявила, что атаковала израильские объекты вблизи границы «в знак солидарности» с ХАМАС, а Израиль заявил , что нанес ответный удар.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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Война в Израиле
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