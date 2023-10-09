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Экс-сотрудник ЦРУ предположил, что США и Европа могут ввести на Украину войска

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: США и Европа могут ввести войска на Украину

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Global Look Press

Экс-сотрудник ЦРУ США Ларри Джонсон считает, что Соединенные Штаты и страны Европы ради спасения Киева от полной капитуляции могут ввести свои вооруженные силы на Украину. Об этом бывший разведчик заявил в интервью YouTube-каналу Hague Peace Projects.

По словам Джонсона, имеются два варианта: Украина либо капитулирует, либо она прекратит свое существование как государство. Поэтому, сказал бывший сотрудник ЦРУ, единственное, что в такой ситуации может сделать Запад — это устроить военное вмешательство на Украину. При этом Джонсон подчеркнул, что ввод войск не поможет спасти Украину.

Джонсон также отметил, что украинская армия в ходе конфликта понесла катастрофические потери, включая и обученные НАТО бригады. В то же время российские войска полностью лишили Вооруженные силы Украины (ВСУ) возможности успешно наступать, так как уничтожили украинские военно-воздушные силы и средства противовоздушной обороны.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что вооруженный конфликт, вспыхнувший на этой неделе на Ближнем Востоке, негативно скажется на контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку США начнут перенаправлять всю финансовую и военную помощь Израилю.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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