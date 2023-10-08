Сирены воздушной тревоги сработали в центральной части Израиля

Сигналы воздушной тревоги сработали поздно вечером в воскресенье в центральной части Израиля. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«Сирены прозвучали в центральной части Израиля. Подробности последуют», — уточнили в сообщении.

Затем представители ведомства добавили, что на юге страны также включились сигналы воздушной тревоги. По информации военных, сирены продолжают постоянно звучать в населенных пунктах рядом с сектором Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

8 октября президент Израиля Ицхак Герцог выступил за формирование правительства национального единства.

Ранее в ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.