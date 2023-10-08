Бывший советник Кучмы заявил, что война в Израиле положит конец помощи ВСУ из США

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что вооруженный конфликт, вспыхнувший на этой неделе на Ближнем Востоке, негативно скажется на контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку США начнут перенаправлять всю финансовую и военную помощь Израилю. Об этом Соскин заявил на своем YouTube-канале.

По словам Соскина, никаких положительных изменений для Киева во время контрнаступления ВСУ не произойдет, так как ситуацию резко ухудшило военное столкновение между Израилем и Палестиной. Бывший советник сказал, что денег для Украины больше не будет, так все они сейчас будут отправлены Израилю.

Соскин назвал «болтовней» заявление президента США Джо Байдена о том, что он запросит у американского конгресса $100 млрд на помощь Киеву. Экс-советник уверен, что денег Украине никто больше не даст.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, Украина обречена на поражение, так как в стране не развивают собственный военно-промышленный комплекс.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.