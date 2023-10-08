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Российские миротворцы свернули посты в двух районах Нагорного Карабаха

Миротворцы РФ свернули посты в Мардакертском и в Мартунинском районах Карабаха

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РИА «Новости»

Российские миротворцы свернули два наблюдательных поста в Мартунинском и в Мардакертском районах Нагорного Карабаха. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны РФ.

«В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернуты два наблюдательных поста в Мартунинском и в Мардакертском районах», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, также российские миротворцы обеспечили сопровождение работы совместной группы Азербайджана и Карабаха, которая занимается восстановлением газоснабжения в Шушинском районе.

Накануне стало известно, что миротворцы РФ свернули наблюдательный пост в Аскеранском районе Нагорного Карабаха из-за отвода сторожевых постов.

5 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что у российских миротворцев в Нагорном Карабахе после 2020 года было право только на наблюдение за соблюдением режима прекращения огня.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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