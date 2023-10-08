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ЦАХАЛ нанес авиаудары по 120 объектам ХАМАС в секторе Газа

Самолеты ВВС Израиля ударили по 120 объектам ХАМАС в секторе Газа

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Ammar Awad/Reuters

Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удары по 120 объектам палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа за 7 октября. Информация об этом появилась в Telegram-канале армии обороны Израиля.

«Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 120 террористическим объектам в районе Бейт-Ханун в секторе Газа», — говорится в заявлении.

Согласно информации пресс-службы израильской армии, удары также нанесены по оперативному туннелю, который использовали боевики ХАМАС на севере города Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в армии Израиля заявили о более 550 уничтоженных объектах ХАМАС.

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