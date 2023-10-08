По востоку сектора Газа выпущены израильские ракеты

С территории Израиля по восточным районам сектора Газа были выпущены более шести ракет подряд, передает телеканал Al Hadath.

Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало.

До этого военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

По словам Нетаньяху, военная операция Израиля против ХАМАС будет тяжелой и продолжительной.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.