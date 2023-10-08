В армии Израиля заявили о более 550 уничтоженных объектах ХАМАС

В результате авиаударов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа было ликвидировано свыше 550 объектов ХАМАС. Об этом рассказал представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи, чьи слова передает РИА Новости.

»Израиль нанес серию ударов по сектору Газа, в результате которых было уничтожено более 550 объектов ХАМАС», — заявил он.

По информации военного, ликвидации подверглись высотки, дома, объекты инфраструктуры, боевые позиции, жилые комплексы и другие объекты, которыми пользовалась палестинская радикальная группировка.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее ХАМАС пообещал «болезненные» удары по Израилю.