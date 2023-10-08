В Армии обороны Израиля пообещали сделать все, чтобы вернуть пленных

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дорон Шпильман заявил в интервью телеканалу CNN, что будет сделано все, чтобы вернуть пленных.

«Мы не оставим ни одного человека, и мы сделаем все, чтобы это произошло», — сказал он.

Шпильман также указал, что израильская армия пытается «как можно более эффективно уничтожить инфраструктуру ХАМАС».

До этого представитель правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Хазем Касем заявил, что разговор о пленных израильских военных будет вестись после окончания операции «Потоп Аль-Аксы».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

По словам Нетаньяху, военная операция Израиля против ХАМАС будет тяжелой и продолжительной.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.