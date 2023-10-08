Российские военные уничтожили склад боеприпасов на окраине Купянска

Командир отряда БАРС-9 «Медведь» российской группировки войск «Запад» заявил, что российская авиация ударила по сети опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожила склад боеприпасов на окраине города Купянск в Харьковской области, передает РИА Новости.

«В данный момент мы наблюдаем нанесение бомбово-штурмового удара по сети опорных пунктов противника, был уничтожен склад с боеприпасами, как видите, он горит до сих пор», — сказал военный, показывая кадры объективного контроля, которые были сняты с беспилотника.

8 октября Министерство обороны России сообщило, что подразделения Западной группировки войск отразили девять контратак украинских войск на Купянском направлении.

В этот же день начальник пресс-центра Западной группировки Вооруженных сил РФ Сергей Зыбинский сообщил, что российские ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации за прошедшие сутки нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплениям Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер говорил, что Украина может потерять Харьков и Купянск из-за того, что ВСУ не могут держать оборону.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.