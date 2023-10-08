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ЦАХАЛ ударил по 800 целям в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по 800 целям в секторе Газа

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Ronen Zvulun/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа. Информация об этом появилась в местной газете Haaretz, которая ссылается на официального представителя армии Даниэля Хагари.

«ЦАХАЛ нанесла удары по примерно 800 целям», — указывается в материале.

Согласно информации Хагари, внутри Израиля все еще находятся вражеские силы, часть лазутчиков попыталась бежать обратно в сектор Газа, но была ликвидирована.

Он пояснил, что силы ЦАХАЛ задействованы в нескольких районах: на периферии границы Израиля с сектором Газа, в Беэри, Кфар-Аззе, Зикиме, Нахаль-Озе, Киссуфиме и других местах.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее ВМС Израиля атаковали десятки террористов и целей.

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