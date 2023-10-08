В ХАМАС сообщили, когда будет разговор о пленных солдатах Израиля

Представитель правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Хазем Касем заявил РИА Новости, что разговор о пленных израильских военных будет вестись после окончания операции «Потоп Аль-Аксы».

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки солдат и офицеров Израиля.

«После завершения битвы «Потоп Аль-Аксы» пойдет разговор о пленных израильских солдатах», — сказал Касем.

Также Хазем Касем заявил, что о перемирии с Израилем не может быть и речи, пока тот занимается эскалацией войны.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.