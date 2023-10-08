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В ХАМАС заявили, что о перемирии не может идти и речи

Член ХАМАС: перемирия не может быть, пока Израиль занимается эскалацией войны

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Majdi Fathi/Global Look Press

Представитель правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Хазем Касем заявил РИА Новости, что о перемирии с Израилем не может быть и речи, пока тот занимается эскалацией войны.

Он отметил, что оккупация Израиля в данный момент находится в разгаре своей агрессии против гражданского населения.

«Речи о перемирии не может идти, пока Израиль занимается эскалацией этой войны», — сказал Касем.

По мнению представителя ХАМАС, преждевременно говорить о посредничестве, так как «поле боя определяет, кто контролирует ситуацию».

До этого посол Израиля в Турции Ирит Лилиан заявляла, что еще не время для посредничества в конфликте между ее страной и Палестиной.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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Война в Израиле
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