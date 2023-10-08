Стало известно об ударе Израиля по объектам ХАМАС

Истребители ВВС Израиля нанесли интенсивный удар по нескольким объектам палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии в Telegram-канале.

«Истребители Армии обороны Израиля нанесли интенсивный удар по объектам, которые используются террористической организацией ХАМАС для проведения атак на Израиль в районах, прилегающих к барьеру безопасности в Бейт-Хануне в секторе Газа», — говорится в публикации.

До этого политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов заявлял, что часть арабских стран может выразить солидарность исламистскому движению ХАМАС, что приведет к затягиванию палестино-израильского конфликта, повлияв на облик всего Ближнего Востока.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.