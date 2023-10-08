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Минобороны России сообщило об отражении девяти контратак ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: военные ВС РФ на Купянском направлении отразили девять контратак ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Министерстве обороны РФ сообщили, что подразделения Западной группировки войск отразили девять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.

По информации ведомства, на данном направлении грамотными действиями подразделений группировки во взаимодействии с ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять контратак 32-й, 44-й, 66-й механизированных и 4-й танковой бригад противника в районах населенных пунктов Новоселовское, Макеевка Луганской народной республики (ЛНР) и Орлянка Харьковской области.

Как заявило Минобороны, российские военнослужащие также поразили личный состав и технику 25-й воздушно-десантной и 115-й механизированной бригад ВСУ в районах Синьковки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР. Потери противника составили до 170 военных, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа.

Кроме того, по данным ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы военнослужащие ВС РФ поразили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в районе Песчаного в Харьковской области.

8 октября начальник пресс-центра Западной группировки Вооруженных сил РФ Сергей Зыбинский сообщил, что российские ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации за прошедшие сутки нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплениям Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер говорил, что Украина может потерять Харьков и Купянск из-за того, что ВСУ не могут держать оборону.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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