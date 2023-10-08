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Папа Римский призвал к прекращению вооруженных столкновений в Израиле и Палестине

Папа Римский о конфликте Израиля и Палестины: война ведет только к страданиям

Папа Римский Франциск после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра заявил, что необходимо прекратить вооруженные столкновения в Израиле и Палестине, отметив, что терроризм и война могут вести только к страданиям и смерти, передает РИА Новости.

Он признался, что с волнением и болью следит за ситуацией в Израиле.

«Молюсь за всех тех, кто переживает часы ужаса и тревоги», — сказал он.

Понтифик призвал к осознанию того, что «терроризм и война не ведут ни к какому решению».

«Каждая война — это поражение», — сказал понтифик, призвав верующих молиться «за мир в Израиле и Палестине».

До этого сообщалось, что военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Террористы из Газы проникли на территорию Израиля.

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