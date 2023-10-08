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ВС РФ смогли улучшить свои позиции на Времевском направлении в ДНР

Рогов: ВС РФ смогли улучшить свои позиции на Времевском направлении в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные смогли отразить две попытки наступления Вооруженных сил Украины на Времевском направлении в Донецкой народной республике. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«На Времевском направлении было две атаки [ВСУ], которые были отбиты, и наши ребята даже продвинулись вперед и улучшили свои позиции», — сказал Рогов.

Ранее Рогов заявил, что на Ореховском направлении идут тяжелые бои, российские военные смогли отразить три волны атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, тяжелые бои там продолжаются.

До этого Рогов сообщил, что российские войска смогли добиться тактических успехов на Ореховском и Времевском направлениях. Он отметил, что на Ореховском направлении российские военные смогли расширить «серую» зону, отбросив ВСУ на 250-300 метров. Глава запорожского общественного движения также добавил, что на Времевском направлении севернее села Приютное ВС РФ взяли несколько вражеских позиций и пару опорных пунктов.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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