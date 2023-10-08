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Украинский пленный назвал самое страшное оружие России

Пленный боец ВСУ назвал «Солнцепек» наиболее страшным оружием России в зоне СВО

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РИА Новости

Попавший в плен военнослужащий 56-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Мельниченко заявил, что российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» являются для него самым страшным оружием, которые используются в зоне проведения специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости.

«Я не сталкивался (не попадал под обстрел. – «Газета.Ru») с этими «Солнцепеками», но видел последствия (их применения. – «Газета.Ru»). Нас выводили и над нашими позициями его запустили», — сказал пленный в ответ на вопрос журналиста, какого российского вооружения он боится больше всего.

5 октября Министерство обороны России сообщило, что тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа поразили укрепления и опорные пункты ВСУ в лесном массиве на Купянском направлении.

До этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал беспилотники-камикадзе, систему дистанционного минирования «Земледелие» и танк Т-90М «Прорыв» одними из самых полезных типов вооружения в зоне проведения спецоперации.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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