Армия обороны Израиля атаковала десятки террористов и целей

Военно-морские силы (ВМС) Израиля с начала вторжения ХАМАС нанесли удары по десяткам террористов и мишеней. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля в Telegram.

Согласно имеющейся информации, Израиль нанес удар по двум террористам на пляже Зиким, а также по судам террористической организации «Исламский джихад» (организация запрещена в России), которые были пришвартованы в секторе Газа и планировали напасть на Израиль.

Помимо того, минувшей ночью пять судов террористической организации ХАМАС, пытавшихся попасть в израильские воды, были остановлены ракетным катером ЦАХАЛ.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее израильская армия атаковала три штаба палестинских террористов в секторе Газа.