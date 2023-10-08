Минобороны предлагает лишить Северный флот статуса межвидового стратегического объединения

Минобороны России предложило лишить Северный флот статуса межвидового стратегического территориального объединения, сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что он подготовлен в рамках исполнения указа президента России ‎«Об организационных мероприятиях в Вооруженных силах Российской Федерации».

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) малого ракетного катера Черноморского флота (ЧФ) России в пятницу, 6 октября, около 22:30 уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) у побережья Крыма. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным военного ведомства, дрон был обнаружен и уничтожен в 10 км от юго-западного побережья полуострова.

Вечером 6 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что система ПВО отразила атаку со стороны моря.

В этот же день Министерство обороны России сообщило об уничтожении двух плавсредств Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке высадиться в Крыму.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.