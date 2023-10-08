Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны предлагает лишить Северный флот статуса межвидового стратегического объединения

МО РФ предлагает лишить Северный флот статуса стратегического объединения

close
100%
Министерство обороны РФ

Минобороны России предложило лишить Северный флот статуса межвидового стратегического территориального объединения, сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что он подготовлен в рамках исполнения указа президента России ‎«Об организационных мероприятиях в Вооруженных силах Российской Федерации».

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) малого ракетного катера Черноморского флота (ЧФ) России в пятницу, 6 октября, около 22:30 уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) у побережья Крыма. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным военного ведомства, дрон был обнаружен и уничтожен в 10 км от юго-западного побережья полуострова.

Вечером 6 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что система ПВО отразила атаку со стороны моря.

В этот же день Министерство обороны России сообщило об уничтожении двух плавсредств Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке высадиться в Крыму.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий