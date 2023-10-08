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Боец с позывным «Спасатель» рассказал об уничтожении пунктов ВСУ

РИА Новости: «Солнцепек» ЗВО уничтожает опорные пункты ВСУ, не оставляя шансов

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Alex Babenko/AP

Командир расчета с позывным «Спасатель» рассказал РИА Новости, что расчет ТОС-1А «Солнцепек» 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск с помощью зажигательных снарядов уничтожил опорный пункт противника в Харьковской области.

«Отработали одним пристрелочным снарядом, после хорошей корректировки положили еще два зажигательных снаряда точно в цель — поразили опорный пункт противника», — сказал собеседник агентства.

По мнению командира, возить с собой большое количество снарядов на огневые позиции бессмысленно, поскольку для успешного поражения цели нужно не более четырех снарядов при хорошей корректировке.

«Площадь поражения одним снарядом составляет более 100 м2, при стрельбе двумя-тремя снарядами никаких шансов противнику не остается», — заключил «Спасатель».

До этого Минобороны России сообщало, что российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины, которые находился на территории Донецкой народной республики.

Ранее стало известно о поражении трех бригад ВСУ на Запорожском направлении.

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