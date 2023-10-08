Израиль официально перешел в состояние войны

Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны. Об этом говорится в заявлении канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает The Times of Israel.

Согласно сообщению издания 7 октября кабинет безопасности проголосовал за официальный переход Израиля в состояние войны, чтобы проводить «значительные военные действия».

Уточняется, что было одобрено введение пункта 40 закона о правительстве, который регулирует порядок объявления состояния войны.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.