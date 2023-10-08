Израильская армия атаковала три штаба палестинских террористов в секторе Газа

За минувший час истребители ЦАХАЛа нанесли удар по трем военным штабам палестинских террористических организаций в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля в Telegram.

«Нанесли удары по трем военным штабам, принадлежащим террористическим организациям в секторе Газа», — указывается в публикации.



Как отметили в пресс-службе, удары были нанесены по военным штабам палестинских ХАМАС и «Исламский джихад» (организация запрещена в России).

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее Армия Израиля оценила столкновение с палестинскими боевиками.