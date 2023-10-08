Армия Ливана заявила, что израильские войска обстреляли ряд ливанских поселений из танков и артиллерии, есть раненные. Об этом сообщает портал LebArmy.

Согласно сообщению ливанских военных, армия Израиля подвергла артиллерийскому и танковому обстрелу окрестности населенных пунктов Шебаа, Халта, Кафр-Шуба и Аль-Хеббария. Уточняется, что в результате израильского обстрела есть раненые среди граждан Ливана.

До этого официальный представитель временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) Андреа Тененти заявила об увеличения своего присутствия на границе с Израилем из-за эскалации конфликта с Палестиной.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Ранее Израиль нанес удары по одному из районов в Ливане.