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В Германии заявили, что Украине не хватает систем ПВО

Welt: Украине не хватает комплексов ПВО для защиты всей территории

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Global Look Press

Украине не удается полностью защитить свое воздушное пространство от атак, поскольку стране не хватает систем противовоздушной обороны. Об этом заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Гидо Шмидтке.

Из-за нехватки комплексов ПВО в противовоздушной обороне Украины возникают проблемы, рассказал журналист. По его словам, украинским властям приходится прикрывать системами ПВО только крупные города и важные военные направления, передает РИА Новости.

О том, что Украине нужно усиливать силы противовоздушной обороны, в сентябре говорила глава МИД Германии Анналена Бербок. Она призвала создать на украинской территории зимний щит противовоздушной обороны над критически важной инфраструктурой.

Министр добавила, что власти ФРГ собираются расширить поддержку Киева IRIS-T в ближайшие месяцы.

До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что руководству его страны приходится «сильно бороться» за то, чтобы ее западные союзники поставили дополнительные ЗРК Patriot. Украинский лидер назвал Patriot, комплексы NASAMS и IRIS-T лучшими системами ПВО, которыми располагает Киев.

Ранее власти Украины заявили, что собираются производить системы ПВО вместе с США.

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