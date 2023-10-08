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Российские средства ПВО перехватили три ракеты «Точка-У»

Минобороны России сообщило о перехвате трех ракет «Точка-У» в зоне СВО

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РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три ракеты «Точка-У» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Кроме этого, системы ПВО перехватили две зенитные ракеты комплекса С-200, переоборудованные в ударный вариант. Средства радиоэлектронной борьбы также подавили и уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Согласно сообщению МО РФ, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях также были устранены беспилотники.

7 октября Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы РФ пресекли попытку террористической атаки со стороны Украины по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью были уничтожены три ракеты «Точка-У».

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать территорию Курской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

6 октября стало известно, что российские системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) за последнюю неделю нейтрализовали 320 украинских беспилотников.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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