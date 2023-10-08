Армия Израиля оценила столкновение с палестинскими боевиками

Военный конфликт Израиля против палестинских группировок окажется сложным, предполагает представитель Армии обороны страны Даниэль Хагари. Об этом сообщается на странице израильского военного в социальной сети X.

«Война будет сложной, Израиль впереди ждут непростые дни. Армия сильна и задействует всю свою силу», — говорится в публикации Хагари.

Как уточнил Хагари, боевиками ХАМАС были совершены военные преступления в отношении детей и женщин. Террористы, по словам военного, в будущем понесут ответственности за свои преступления.

Также Хагари предупредил, что по сектору Газа в будущем планируется нанести «жесткие удары» в качестве ответа на проводимую операцию боевиками ХАМАС.

До этого стало известно, что сторонники ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля и вели там бои. Согласно информации газеты, обе стороны использовали танки в бою.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.