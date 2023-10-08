Армия Израиля назвала число населенных пунктов, в которых проходит эвакуация

Эвакуация охватила уже 24 израильских населенных пункта у линии разграничения с сектором Газа. Об этом сообщает армия Израиля в своем Telegram-канале.

«Прикладываем обновленный список населенных пунктов, из которых проводится эвакуация жителей», — говорится в публикации.

До этого израильская армия объявила, что начинает эвакуацию жителей населенных пунктов, которые расположены на границе с палестинским анклавом сектор Газа.

Израильский посол в России Александр Бен Цви заявлял, что среди людей, которых боевики движения ХАМАС взяли в заложники во время нападения на Израиль, могут быть россияне.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее Пентагон пообещал Израилю помощь.