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Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов в Херсонской области

МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов в Херсонской области

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов 60-й бригады ВСУ в Херсонской области, передает ТАСС.

Как утверждает министерство, на этом направлении были уничтожены 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли до 235 бойцов на Херсонском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в официальном Telegram-канале.

Согласно информации оборонного ведомства, Вооруженные силы РФ уничтожили пять складов с боевыми припасами, а также пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Кроме того, российская армия ликвидировала шесть орудий полевой артиллерии и 17 автомобилей ВСУ.

До этого российская группировка войск «Днепр» смогла уничтожить станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» в Херсонской области.

Также российские военные установили полный контроль над херсонскими островами, расположенными в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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