В Израиле рассказали об обстреле со стороны ХАМАС Сдерота

Зафиксировано порядка шести прямых попаданий ракет палестинского движения ХАМАС по израильскому Сдероту, заявили в службе скорой помощи страны. Об этом сообщил канал i24.

По данным ведомства, число раненых возросло до четырех.

«После падений в последние несколько минут на территорию Сдерота врачи и фельдшеры Маген Давид Адом оказывают медицинскую помощь...», — пояснил представитель службы скорой помощи.

Как поясняется, получивших ранения местных жителей перевозили в больницу «Барзилай».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

До этого жителям северной части Израиля рекомендовали эвакуироваться.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.