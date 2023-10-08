ЦАХАЛ сообщил о ночных ударах по сектору Газа

Беспилотные летательные аппараты ВВС Израиля ночью нанесли удары по нескольким отрядам террористов в районе сектора Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно сообщению израильской армии, на севере сектора Газа была пресечена попытка трех террористов приблизиться к заграждению безопасности. Кроме того, семь террористов были остановлены в кибуце Кфар-Аза.

«Террористический отряд из шести террористов был остановлен БПЛА, расположенным рядом с постом Нахаль Оз. Два отряда террористов, пытавшиеся проникнуть в кибуц Беери с севера и юга, были остановлены совместной атакой двух самолетов», — указали в ЦАХАЛ.

Уточняется, что в рамках продолжающейся оперативной деятельности израильской армии удалось остановить вторжение сотен террористов в страну.

До этого представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил о ликвидации более 400 бойцов ХАМАС на юге страны и в секторе Газа.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.