ХАМАС пообещал объявить число израильских заложников в течение нескольких часов

Группировка ХАМАС объявит число взятых в заложники граждан Израиля в ближайшие часы. Об этом сообщает Al Arabiya.
7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.
Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении режима ЧП по всей стране.
Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.
Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.