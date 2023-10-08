ХАМАС пообещал объявить число израильских заложников в течение нескольких часов

Группировка ХАМАС объявит число взятых в заложники граждан Израиля в ближайшие часы. Об этом сообщает Al Arabiya.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении режима ЧП по всей стране.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.