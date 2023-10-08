В ХАМАС заявили о выпущенных ракетах по еще одному израильскому городу

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) сообщили, что выпустили еще сто ракет по израильскому городу Сдерот, передает РИА Новости.

«Бригады «Аль-Кассам» нанесли сейчас крупный ракетный удар по Сдероту, выпустив сто ракет в ответ на обстрел убежищ», — говорится в публикации.

Ранее в Израиле сравнили атаку ХАМАС с терактами 11 сентября.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее Израиль попросил помощи в освобождении пленных граждан.