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Российские военные уничтожили скопление живой силы ВСУ у острова на Днепре

ТАСС: у острова Алексеевский под Херсоном ликвидированы 12 военных ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Соединения группировки войск «Днепр» уничтожили место скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) у острова Алексеевский под Херсоном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб региона.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены: пушка-гаубица Д-20 с боекомплектом, а также одна единица автомобильной техники выведена из строя в населенном пункте Садовое», — рассказал собеседник агентства.

По словам представителя оперативных служб, в Садовом российские военные ликвидировали семь солдат ВСУ и еще троих ранили.

Кроме того, в районе населенных пунктов Садовое и Понятовка были уничтожены 120-мм миномет, а также расчет и боекомплекты к ним. Российскими силами были ликвидированы 10 украинских военных и еще четверо ранены.

Представитель оперативных служб также заявил об уничтожении места скопления живой силы ВСУ в районе острова Алексеевский. Там были ликвидирован 12 военных ВСУ и двое получили ранения. Кроме того, в островной зоне была уничтожена установка РСЗО «Град», а на Каховском направлении — место временной дислокации одного из подразделений ВСУ.

До этого стало известно, что российская группировка войск «Днепр» смогла уничтожить станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» в Херсонской области.

До этого авиации Южной группировки войск Вооруженных сил РФ удалось нанести удар высокоточным оружием по складу украинских военных в Донецкой народной республике.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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