В Израиле признали свою ошибку в отношении атаки ХАМАС

Израильский политолог Алекс Векслер заявил, что Израиль упустил момент атаки группировки ХАМАС на страну, передает «Ридус».

По его словам, правительство страны привыкло к военным действиям со стороны ХАМАС, так как группировка постоянно открывает стрельбу. Также власти Израиля считали, что из-за приезда жителей сектора Газа на работу в страну атаки будут происходить реже, отметил Векслер.

Ранее сообщалось, что больница «Барзилай» в городе Ашкелон на юге Израиля подверглась ракетному удару.

По словам сотрудника медицинского учреждения, здание больницы серьезно пострадало.

До этого стало известно, что здание в Тель-Авиве обрушилось в результате ракетного удара, двое пострадавших были спасены из завалов.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.