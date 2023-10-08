В Израиле признали свою ошибку в отношении атаки ХАМАС

Израильский политолог Алекс Векслер заявил, что Израиль упустил момент атаки группировки ХАМАС на страну, передает «Ридус».
По его словам, правительство страны привыкло к военным действиям со стороны ХАМАС, так как группировка постоянно открывает стрельбу. Также власти Израиля считали, что из-за приезда жителей сектора Газа на работу в страну атаки будут происходить реже, отметил Векслер.
Ранее сообщалось, что больница «Барзилай» в городе Ашкелон на юге Израиля подверглась ракетному удару.
По словам сотрудника медицинского учреждения, здание больницы серьезно пострадало.
До этого стало известно, что здание в Тель-Авиве обрушилось в результате ракетного удара, двое пострадавших были спасены из завалов.
7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».
Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.