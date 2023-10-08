Ливанское движение взяло ответственность за обстрел армии Израиля

Ливанское движение «Хезболла» взяло ответственность за обстрел трех позиций армии Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Из солидарности с силами палестинского сопротивления… группа наших бойцов сегодня утром атаковала три позиции армии сионистов у оккупированных ливанских ферм Шебаа», — сказано в заявлении «Хезболла».

В организации указали, что удары наносились большим количеством ракет и снарядов. Уточняется, что по радиолокационным станциям израильской армии было нанесено «прямое поражение».

Ранее Китай призвал Израиль и Палестину прекратить огонь. Пекин также выразил обеспокоенность обострением напряженности между Израилем и Палестиной и выразил готовность к сотрудничеству с мировым сообществом для скорейшего установления мира.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Армия обороны Израиля заявляла, что в зоне ответственности израильской дивизии «Газа» на территории сектора Газа создана закрытая военная зона.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.