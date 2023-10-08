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Названа сломившая боевой дух ВСУ проблема

South China Morning Post: в ВСУ выросло количество дезертиров

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Gleb Garanich/Reuters

Аналитик китайского издания South China Morning Post Самид Баша утверждает, что Украина столкнулась с массовым дезертирством из-за высоких потерь и усталости солдат на фронте.

По его словам, у украинских солдат наблюдаются проблемы с психическим здоровьем. В начале июня 2023 года украинские пограничники ловили по 20 беглецов в день, утверждает Баша.

Он подчеркнул, что украинская сторона потеряла большую часть натренированных солдат. Теперь Киев вынужден полагаться на слабо обученных новобранцев.

До этого экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные начали массово дезертировать после провала контрнаступления.

До этого Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден был шокирован количеством людей, которые выступают против поддержки Украины.

Конгресс США ранее согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Между тем Байден подчеркнул, что военную помощь Украине нельзя прекращать.

Из-за этого отказа Украина потеряла сумму в две трети доходов, а именно $24 млрд, указывали данные бюджета страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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