Армия обороны Израиля создала закрытую военную зону в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в зоне ответственности израильской дивизии «Газа» на территории сектора Газа создана закрытая военная зона. Об этом сообщает РИА Новости.

«Армия обороны Израиля подчеркивает, что вход в закрытую военную зону запрещен, и просит общественность быть бдительной и не заходить на эту территорию», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

До этого советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что атака палестинского исламского движения ХАМАС на Израиль является следствием «разрушения глобальной безопасности», причиной которого стал российско-украинский конфликт.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.