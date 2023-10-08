Нетаньяху сообщил об успехах в противостоянии с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о завершении первого этапа операции «Железные мечи», сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети политика.

«Мы вступаем в долгую и тяжелую войну. Война была нам навязана смертоносным нападением ХАМАС. Первый этап завершается в эти часы уничтожением большей части сил противника, проникших на нашу территорию», — заявил Нетаньяху.

Он добавил, что наступление армии обороны Израиля на членов движения ХАМАС и боевиков «Исламского джихада» (организация запрещена в России), которые организовали нападение на приграничные израильские поселения будет продолжаться непрерывно.

Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что Лондон готовит меры по поддержке Израиля совместно с партнерами.

Он также назвал нападение ХАМАС на Израиль «подлым и трусливым». 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.