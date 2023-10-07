ЦАХАЛ наносит удары по целям ХАМАС в секторе Газа

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что силы страны наносят удары по целям ХМАС в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — говорится в публикации.

До этого постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан направил в Совет Безопасности всемирной организации письмо, в котором Израиль возложил всю ответственность за обострение ситуации вокруг сектора Газа на движение ХАМАС.

Представитель Израиля также призвал СБ ООН осудить действия ХАМАС и подчеркнул, что «Израиль будет действовать всеми необходимыми способами, чтобы защитить себя и свой суверенитет».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.