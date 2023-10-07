Премьер Израиля заявил, что война с ХАМАС займет время

Военная операция Израиля против радикальной палестинской организации ХАМАС будет тяжелой и продолжительной. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

«Мы вместе в этой войне, эта война займет время, она будет тяжелой. Нас ожидают сложные дни, но я хочу пообещать одну вещь: с Божьей помощью, общими усилиями, благодаря нашей вере в Израиль мы победим», — сказал он, обращаясь к нации.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан направил в Совет Безопасности всемирной организации письмо, в котором Израиль возложил всю ответственность за обострение ситуации вокруг сектора Газа на движение ХАМАС.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.