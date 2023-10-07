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Стало известно об украинской инфекции в Европе

FT: у военных ВСУ врачи обнаружили устойчивую к антибиотикам инфекцию

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Mstyslav Chernov/AP

Украинские военные могут быть переносчиками новой инфекции, которая устойчива к большинству известных антибиотиков. Об этом сообщает Financial Times.

Уточняется, что соответствующее открытие врачи сделали в текущем году в военном госпитале США в Германии, когда осматривали раненого солдата украинской армии. Авторы материала отмечают, что от последствий может пострадать не только Украина.

До этого завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявлял, что решение министерства обороны Украины призывать в армию ограниченно годных к службе мужчин может привести к тому, что среди украинских военных распространится ВИЧ, который больше не будет считаться основанием для освобождения от военной обязанности.

В сентябре этого года в Харькове около тысячи украинских военнослужащих были госпитализированы из-за вспышки «болезни легионеров». Предположили, что заболевание попало на Украину из Польши. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США href=«http://www.gazeta.ru/army/news/2023/06/29/20771252.shtml»>назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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