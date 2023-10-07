В Армии Израиля рассказали о причинах обстрела жилых зданий в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в разрушенных высотках в секторе Газа располагались штаб разведки и генеральный аппарат ХАМАС. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ЦАХАЛа.

«В одном из зданий ЦАХАЛ поразил военные управления ряда подразделений и группировок террористической организации ХАМАС, штаб-квартире разведки ХАМАС, ее центры по производству оружия и другие помещения, принадлежащие высокопоставленным лидерам террористической организации ХАМАС. Во втором здании располагались офисы военных подразделений, используемые террористической организацией ХАМАС, в том числе «Общий аппарат безопасности»», — сообщили в ведомстве.

До этого Израиль обстрелял жилые здания в секторе Газа, утверждая, что там находится военная инфраструктура ХАМАС. Отмечается, что мирное население якобы предупредили об ударах. В ответ палестинская сторона выпустила 150 ракет по Тель-Авиву.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.