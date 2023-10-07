Израиль предпринял новый обстрел сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новых атаках по целям в секторе Газа. Соответствующая публикация была размещена в Telegram-канале ведомства около 20:30 по мск.

До этого Израиль обстрелял жилые здания в секторе Газа, утверждая, что там находится военная инфраструктура ХАМАС. В ответ палестинская сторона выпустила 150 ракет по Тель-Авиву.

7 октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.