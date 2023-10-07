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Временные силы ООН увеличили присутствие на границе Ливана и Израиля

Тененти: временные силы ООН увеличили присутствие на границе Ливана и Израиля

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Aziz Taher/Reuters

Официальный представитель временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) Андреа Тененти заявила об увеличения своего присутствия на границе с Израилем из-за эскалации конфликта с Палестиной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Миротворцы присутствуют вдоль «голубой линии» для поддержания стабильности и предотвращения эскалации. Мы также адаптировали и расширили свое присутствие во всем районе наших операций», — заявила Тененти.

Она также отметила, что ВСООНЛ пользуется радарами для того, чтобы обнаружить ракеты, которые могут быть запущены в ходе израильско-палестинского конфликта.

Как заявил в соцсети Х (Twitter) глава военного крыла движения Мухаммед ад-Дейф, с утра по израильским позициям было выпущено более 5 тыс. ракет и снарядов. Также ад-Дейф призвал «исламское сопротивление в Ливане, Ираке, Сирии и Ливане» поддержать ХАМАС. Телеканал Al Jazeera передает, что в палестинском военизированном движении «Исламский джихад» (организация запрещена в России) заявили, что присоединяются к действиям ХАМАС. Также ад-Дейф в своем заявлении обвинил израильскую сторону в оккупации и «неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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