ХАМАС ответил Израилю на разрушение многоэтажек в секторе Газа

Исламское движение сопротивления (ХАМАС) сообщило о запуске 150 ракет по Тель-Авиву в ответ на обстрел многоэтажных жилых домов в секторе Газа. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале движения.

«В ответ на разрушение жилой башни в центре города Газа бригады Аль-Кассам теперь наносят крупный ракетный удар 150 ракетами по Тель-Авиву», — говорится в сообщении ХАМАС.

«Изз ад-Дин аль-Кассам» — военное крыло ХАМАС. Группировка была создана в 1992 году под руководством Яхие Аяша в качестве боевой организации крыла движения «ХАМАС». На момент создания организации ее целью было препятствие террористическими методами любым мирным переговорам с Израилем, а позже предотвращение реализации Соглашений в Осло.

До этого в секторе Газа рухнуло жилое здание после атак Израиля.

7 октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.